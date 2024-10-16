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Зеленський сказав, як Захід поставився до плану перемоги України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери на Заході поставилися до плану перемоги практично. І зараз команди зосередились на деталях дієвої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави у Верховній Раді.

"Партнери України, яким вже був представлений цей план, - поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати", - сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що завтра представить план перемоги на засіданні Європейської Ради. При цьому президент наголосив, що для нього було важливо презентувати його Верховній Раді. 

"Але я хочу бути відвертим з вами щодо того, як ситуація супроводжується у певній непублічній, в різноформатній комунікації з Україною. Ми чуємо від партнерів деяких таке слово як "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", - додав Зеленський.

Варто зауважити, що з планом перемоги були ознайомлені американський лідер Джо Байден та кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ презентували лідерам таких країн як Британія, Франція, Італія та Німеччина. 

Зеленський у Раді представив план перемоги

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті вперше презентував українцям план перемоги у війні. Він складається з п'яти пунктів.

Перший пункт - запрошення України в НАТО. Другий - оборона. Третій - стримування. Четвертий - стратегічний економічний потенціал. Пʼятий пункт, розрахований на післявоєнний час.  

Деякі з пунктів мають таємні додатки до них мають доступ саме ті партнери, які  володіють відповідним потенціалом.

Президент наголосив, що план розрахований за часом. І якщо почати рухатись за ним зараз, то може вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

Детальніше про пункти плану перемоги - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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