Зеленський сказав, хто не підпишеться під запрошенням України до НАТО

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що ще напочатку 2022 року український президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна підписує заявку на прискорений вступ до НАТО. Відразу після цього Україна очікувала на чіткий графіка вступу до Альянсу та закликала ухвалити політичне рішення про запрошення. Однак досі даних рішень не було ухвалено.

У НАТО неодноразово заявляли, що тримають "двері відчиненими" для України. При цьому союзники натякають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до закінчення війни.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що запрошення України в НАТО - це частина плану перемоги.

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