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Зеленський сказав, хто не підпишеться під запрошенням України до НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Запрошення України до НАТО не підпишуть ті країни, які хочуть залишити місце діалогу з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Президент зазначив, що він не бачить серйозних ризиків щодо запрошення України до НАТО.

"Не підпишуть ті, хто хоче залишити простір в діалозі з Росією. Я так думаю", - сказав Зеленський.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що ще напочатку 2022 року український президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна підписує заявку на прискорений вступ до НАТО. Відразу після цього Україна очікувала на чіткий графіка вступу до Альянсу та закликала ухвалити політичне рішення про запрошення. Однак досі даних рішень не було ухвалено.

У НАТО неодноразово заявляли, що тримають "двері відчиненими" для України. При цьому союзники натякають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до закінчення війни.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що запрошення України в НАТО - це частина плану перемоги.

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