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Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна проти замороження конфлікту з Російською Федерацію. Києву необхідні гарантії безпеки, а Росія тим часом демонструє небажання досягти сталого миру.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

"Що стосується припинення вогню. Ми повинні зрозуміти, що ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться про припинення вогню, то люди знають, що буде після, чим все закінчиться", - наголосив Зеленський

Він пояснив, що для того, щоб сьогодні робити припинення вогню треба знати, що буде завтра.

"В іншому випадку - ви робите заморожений конфлікт і все. Тому Україні треба гарантії безпеки. Сильна позиція і гарантії безпеки. Безумовно ми хочемо сталого миру і безумовно Росія цього не хоче і постійно це демонструє", - підсумував президент.

Зауважимо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще раніше виступила проти замороження російсько-українського конфлікту. На її думку, це призведе лише до подальшої агресивної війни.

Натомість нині розглядається можливість миротворчої місії в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше запропонував ідею розміщення європейських військ у разі замороження конфлікту.

Reuters дізналося ймовірну кількість миротворчих військ, які могли б відправити до України.

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