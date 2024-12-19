Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті

"Що стосується припинення вогню. Ми повинні зрозуміти, що ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться про припинення вогню, то люди знають, що буде після, чим все закінчиться", - наголосив Зеленський

Він пояснив, що для того, щоб сьогодні робити припинення вогню треба знати, що буде завтра.

"В іншому випадку - ви робите заморожений конфлікт і все. Тому Україні треба гарантії безпеки. Сильна позиція і гарантії безпеки. Безумовно ми хочемо сталого миру і безумовно Росія цього не хоче і постійно це демонструє", - підсумував президент.