Замороження конфлікту сьогодні - це рецепт для подальшої агресивної війни, - фон дер Ляєн
Замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.
"Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто, це рецепт для подальшої агресивної війни", - сказала фон дер Ляєн.
Натомість, як зазначила президент Євррокомісії, світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.
"Такий мир, що відновить суверенітет та територіальну цілісність України, непорушність всіх кордонів, суверенітет всіх народів, - саме це є ставкою", - наголосила вона.
Ультиматум Путіна щодо переговорів з Україною
Російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального миру у Швейцарії назвав умови, за яких нібито готовий на мирні переговори з Україною.
Він вимагає, щоб українські війська відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Окрім того, Україні потрібно відмовитись від вступу до НАТО. І лише тоді Росія нібито буде готова розпочати діалог з Україною про закінчення війни.
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