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Зеленский сказал, сколько денег нужно на восстановление Украины и что делать в первую очередь

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 16:37
Зеленский сказал, сколько денег нужно на восстановление Украины и что делать в первую очередь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Восстановление Украины после окончания полномасштабной войны против России будет стоить 600-800 млрд долларов. Прямо сейчас следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к "Движению предприятий Франции".

"600-800 миллиардов - это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины - ред.) в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушение были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что сейчас сложно сказать точную цифру, ведь война не закончилась.

Зеленский считает, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстановительных вещах, которые нужно прямо сейчас.

"Я бы сосредоточился сегодня восстановлении инфраструктуры - образовательной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и жилье для людей, потому что наша задача вернуть людей", - добавил он.

Напомним, Украине нужна помощь Запада для восстановление уничтоженных объектов критической инфраструктуры. На быстрое восстановление необходимо 17 млрд долларов.

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Владимир Зеленский инфраструктура
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