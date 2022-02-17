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Зеленский сказал, чего ожидает от личной встречи с Путиным

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, встреча разблокирует отношения между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча - это сигнал о том, чего стороны хотят", - заявил он.

По его словам, в ходе встречи они бы сказали то, что считают нужным, услышали друг друга, и поняли, "есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор".

Зеленский считает, что президенты могут выйти со встречи и сказать: "в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле".

"Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - заявил он.

Напомним, в Кремле подтвердили, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского. Однако, в России хотят знать цель переговоров.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле.

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