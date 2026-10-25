Зеленський: Скасування санкцій не має бути ціною за "розмову" з Росією

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору Володимиру Путіну документ із напрацюваннями щодо завершення війни в Україні.

Тоді Зеленський наголошував, що Україна не може говорити про нейтралітет чи обмеження своєї армії.

Також президент пояснював можливі причини згоди Путіна на мирні переговори. За його словами, сам факт згоди росіян ще не гарантує проведення саміту чи досягнення результату.