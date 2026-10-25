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Зеленський: Скасування санкцій не має бути ціною за "розмову" з Росією

21:25 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)

Зняття санкцій з Росії можливе лише в межах процесу завершення війни, а не заради переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Аллі Мазур.

Глава держави наголосив, що не хотів би на зустрічі трьох лідерів підходити до питання зняття санкцій з РФ.

За його словами, обмеження накладалися за агресію, а не заради можливості "побалакати".

Зеленський також підкреслив, що не варто намагатися купувати лояльність Росії ціною скасування обмежень.

"У мене відчуття, що коли ми говоримо про лояльність Росії - не треба її купувати такою ціною", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору Володимиру Путіну документ із напрацюваннями щодо завершення війни в Україні.

Тоді Зеленський наголошував, що Україна не може говорити про нейтралітет чи обмеження своєї армії.

Також президент пояснював можливі причини згоди Путіна на мирні переговори. За його словами, сам факт згоди росіян ще не гарантує проведення саміту чи досягнення результату.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в УкраїніМирні переговори