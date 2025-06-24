Зеленський про ситуацію на полі бою: ми в непростій ситуації
Україна зараз знаходиться в непростій ситуації, але кращій, ніж у перші дні війни. Допомогти ЗСУ може комплексна підтримка партнерів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"(Чи програє зараз Україна? – ред.) Я так не вважаю. Ми в будь-якому випадку в непростій ситуації. Вона не така складна як була в перший день вторгнення. І навіть тоді я, наш народ, наші воїни всі ми не були готові віддати свою незалежність, права, державу, життя своє. Зараз ми в іншій ситуації", - зазначив Зеленський.
За його словами, у Путіна також не так все добре на полі бою. У нього всього більше – зброї, живої сили.
"І в цьому й відповідь, що потрібно робити партнерам. Дуже сильно допомагати Україні, показати це і дуже швидко пропонувати Путіну закінчення війни. Дві речі ці потрібно робити. Всім. Не тільки я повинен бути агітатором цього, так не працює. І Путін повинен бачити, що немає кордонів цьому посиленню. Такі сигнали змушують його сідати за стіл переговорів", - додав президент України.
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Раніше президент України розповів, що ворог постійно намагається прорвати оборону в Дніпропетровській області, але без успіху. При цьому загальна ситуація на фронті залишається напруженою.
Зеленський також заявив, що російські війська намагаються показати “успіх” на Сумському та Харківському напрямках, однак ситуація залишається стабільною, попри інтенсивні обстріли.
При цьому протягом ЗСУ стримують ворога – росіяни просунулися лише на 200 метрів, після чого були відкинуті назад на 200-400 метрів.
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