Зеленський про ситуацію на полі бою: ми в непростій ситуації

"(Чи програє зараз Україна? – ред.) Я так не вважаю. Ми в будь-якому випадку в непростій ситуації. Вона не така складна як була в перший день вторгнення. І навіть тоді я, наш народ, наші воїни всі ми не були готові віддати свою незалежність, права, державу, життя своє. Зараз ми в іншій ситуації", - зазначив Зеленський.

За його словами, у Путіна також не так все добре на полі бою. У нього всього більше – зброї, живої сили.

"І в цьому й відповідь, що потрібно робити партнерам. Дуже сильно допомагати Україні, показати це і дуже швидко пропонувати Путіну закінчення війни. Дві речі ці потрібно робити. Всім. Не тільки я повинен бути агітатором цього, так не працює. І Путін повинен бачити, що немає кордонів цьому посиленню. Такі сигнали змушують його сідати за стіл переговорів", - додав президент України.