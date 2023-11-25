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Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею: треба дати трохи часу, все потеплішає

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація, що виникла на кордоні Польщі та України, сталася "через деякі політичні кроки наших сусідів". І полякам треба дати трохи часу, "все потеплішає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар під час спілкування з журналістами на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"На кордоні так і є, і не тільки на кордоні, ви чуєте (Зеленський про сирену, яка залунала під час його відповіді на питання, - ред.)", - сказав він.

За словами президента, на кордоні (з Польщею, - ред.) є складнощі, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів.

"Я вважаю нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план, працює прем'єр-міністр, як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає", - резюмував Зеленський.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Важливо, що ці обмеження не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

18 листопада черги на зазначених пунктах пропуску збільшилися, тому перевізники "перекинулися" на інші КПП, наприклад, "Шегині". 23 листопада протестувальники остаточно перекрили пункт пропуску "Медика - Шегині". За поки що непідтвердженою інформацією польські протестувальники мають намір поширити блокування також на пункт контролю "Ніжанковичі" - "Мальховице". Детальніше про те, що відбувається на кордоні – у фоторепортажі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийПольщаКордон з Україною