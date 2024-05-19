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Зеленський про ситуацію на фронті: окупант не досягає свого завдання

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація не може здійснити завдання, що було головною причиною активізації наступу з боку Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

Український президент наголосив, що наразі наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках - зокрема, в районах міста Часів Яр.

 

"Власне, окупант не досягає свого завдання - розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківської до Донецької областей", - наголосив Зеленський.

 

Наступ на Харківську область

Нагадаємо від 10 травня російські окупанти почали активізацію бойових дій на Харківському напрямку. Спочатку військові РФ намагались прорвати лінію оборони ЗСУ, а потім спробували розтягнути лінію активних бойових дій в бік Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росії таки вдалось розширити зону бойових дій в області ще на 70 кілометрів.Детальніше про думку Сирського з цього приводу та ймовірний намір РФ, можна дізнатись в матеріалі.

Водночас, вже вчора, 18 травня Зеленський повідомив, що Збройні сили України протягом цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.

РБК-Україна також повідомляло, куди звернутись, якщо вам необхідно евакуюватись з Харківської області.

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