Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступление

По его словам, в результате ударов в Северодонецке уничтожена вся критическая инфраструктура и 90% зданий.

"Захватить Северодонецк - это принципиальная задача для оккупантов и им все равно, сколько жизней придется заплатить за эту попытку поднять флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32 - где расположена администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не было ни дня, чтобы украинская сторона не пыталась найти еще более современное оружие для защиты своей земли.