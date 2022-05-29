Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступление

Украинские военные делают все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк (Луганская область). Оккупантам придется заплатить высокую цену за его захват.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, в результате ударов в Северодонецке уничтожена вся критическая инфраструктура и 90% зданий.
"Захватить Северодонецк - это принципиальная задача для оккупантов и им все равно, сколько жизней придется заплатить за эту попытку поднять флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32 - где расположена администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что не было ни дня, чтобы украинская сторона не пыталась найти еще более современное оружие для защиты своей земли.
Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник штурмует Северодонецк и пытается закрепиться на занятых позициях.
Сегодня стало известно, что противника отбросили от трассы Лисичанск - Бахмут, что должно сделать снабжение украинских войск более безопасным.
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