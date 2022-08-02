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Зеленский о ситуации в Песках и Авдеевке: там просто ад, не описать словами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки (пригороды Донецка) превратилась в настоящий ад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, украинские военные делают все для того, чтобы противник постоянно нес все более болезненные потери благодаря западным вооружениям, в том числе HIMARS.

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе - Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", - отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы Украина получила то оружие, которое поможет остановить российскую орду.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне на Авдеевском направлении ведут артиллерийские обстрелы населенных пунктов, а также применяют авиацию. Кроме того, в направлении Песков противник имеет частичный успех.

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Владимир ЗеленскийАвдеевкаПески