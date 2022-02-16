Зеленский о ситуации на границе: я бы не называл ротации отводом российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Россия начала отвод своих войск от украинской границы. По его мнению, российская сторона проводит ротации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на спецмарафоне ко Дню единства.

"О ситуации на границах с Россией, Беларусью и на контактной линии. Ситуация контролируемая, мы не видим изменений… Видим небольшие ротации, но я бы это не назвал отводом. Мы не можем это констатировать", - отметил Зеленский.

По его словам, такие ротации украинская сторона видела и в пик российских учений в 2021 году.

"Я бы не делал предварительных выводов. Не нужно делать выводов относительно мощной эскалации именно 16 числа. Радоваться рано, но происходит то, что мы видели, что видела наша разведка. На сегодняшний день мы видим скопление, констатировать будем, когда это произойдет", - добавил президент.