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Зеленский о ситуации на фронте: сопротивляемся на востоке и давим врага на юге

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 августа 2022 23:51
Зеленский о ситуации на фронте: сопротивляемся на востоке и давим врага на юге Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы продолжают героическое сопротивление на востоке Украины, на юге воины давят на врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, в целом ситуация на фронте - без существенных изменений.

"Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Давим на врага на юге нашей страны", - сказал президент.

Он также поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков, СБУ и всех других, "кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов и боеприпасов".

Ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных на направлении Казачья Лопань - Уды в Харьковской области. При этом вооруженные силы отбили все вражеские наступления на Донбассе.

Напомним, украинские военные 14 августа ликвидировали 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной аргессии РФ потеряла 43 750 своих военных.

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