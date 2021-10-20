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Зеленский о ситуации на Донбассе: должны быть готовы к любому развитию событий

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Черкассы, Среда 20 октября 2021 21:36
Зеленский о ситуации на Донбассе: должны быть готовы к любому развитию событий Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на Донбассе обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Глава государства призвал готовиться к любому развитию событий на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Оккупанты 9 раз нарушали режим прекращения огня.

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Владимир Зеленский Донбасс
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Зеленский о ситуации на Донбассе: должны быть готовы к любому развитию событий
Зеленский о ситуации на Донбассе: должны быть готовы к любому развитию событий
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