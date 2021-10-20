Зеленский о ситуации на Донбассе: должны быть готовы к любому развитию событий
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на Донбассе обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Глава государства призвал готовиться к любому развитию событий на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Оккупанты 9 раз нарушали режим прекращения огня.