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Зеленський схвалив збільшення військового бюджету на майже 400 млрд гривень: на що підуть гроші

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено на 387 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №8126 на сайті парламенту.

Згідно з документом, збільшуються витрати на:

  • Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 365,2 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 219,1 млрд грн;
  • Система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) - 13,0 млрд грн, з них оплата праці - 5,8 млрд грн;
  • Головне управління розвідки Міноборони - 3,2 млрд грн, з них оплата праці - 2,4 млн грн,
  • Служби безпеки - 3,7 млрд грн, з них оплата праці - 3,6 млрд грн;
  • Адміністрація Держспецзв’язку - 1,3 млрд грн, з них оплата праці - 1,2 млрд грн;
  • Управління державної охорони - 594 млн грн, з них оплата праці - 570 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки - 45,0 млн гривень.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни Україна потребувала додаткового фінансування у розмірі 5 млрд доларів на місяць. Загалом на сьогоднішній день Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, що не вимагають повернення.

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