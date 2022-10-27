Зеленский одобрил увеличение военного бюджета почти на 400 млрд гривен: на что пойдут деньги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены на 387 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 8126 на сайте парламента.

Напомним, по данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства.

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