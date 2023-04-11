Зеленський схвалив збільшення видатків держбюджету на 537 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9105 .

Зазначається, що 518 млрд гривень спрямовується на потреби армії та 19 млрд гривень - на поповнення резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, 17 березня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Закон передбачав збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень.

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