Зеленський схвалив план реформи правопорядку та пояснив цілі
Президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку у країні. Таке нововведення допоможе Україні на шляху вступу до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - всіх правоохоронних органів та прокуратури. Це докладний документ, розрахований на час до 27-го року. Якщо говорити просто, ми маємо гарантувати систему забезпечення справедливості та правопорядку, яка відповідатиме і нашій меті швидкого вступу України до ЄС", - заявив Зеленський.
За його словами, кожен елемент державної системи має працювати так, щоб люди відчували безпеку, захищеність та справедливість.
"Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до діючих від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури - ключові в цьому. Звісно, разом з усіма іншими, хто працює у державному апараті", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що час для початку переговорів щодо вступу України до ЄС вже настав.
Також ми писали, що, за словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Єврокомісія має надати Україні проміжний звіт щодо виконання семи рекомендацій щодо вступу до Євросоюзу.
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