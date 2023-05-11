Зеленский одобрил план реформы правопорядка и объяснил цели

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка в стране. Такие нововведение поможет Украине на пути ко вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года. Если говорить просто, мы должны гарантировать систему обеспечения справедливости и правопорядка, которая будет отвечать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС", - заявил Зеленский.

По его словам, каждый элемент государственной системы должен работать так, чтобы люди ощущали безопасность, защищенность и справедливость.

"Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к действующим от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры – ключевые в этом. Конечно, вместе со всеми другими, кто работает в государственном аппарате", - добавил президент.