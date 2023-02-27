Зеленський щодо санкцій проти Ставицького: якщо хтось його викреслив, то ми це виправимо

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про відсутність санкцій РНБО проти Едуарда Ставицького, екс-міністра енергетики і вугільної промисловості в уряді часів Віктора Януковича, заявив, що якщо хтось прибрав його з санкційного списку, то це "швидко виправлять".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час прес-конференції.

Так, адресуючи питання президенту, журналіст зазначив, що з 2015 року проти Ставицького діють санкції США, натомість санкції РНБО його досі не торкнулися.

"Я розумію про кого ви говорите. Якщо США пропонували нам пакет санкцій, ми вводили дзеркальні санкції, наскільки мені відомо. Якщо хтось когось викреслив з санкцій, ми повернемось до цього питання і виправимо. Якщо та людина, про яку кажете, винна, ми це зробимо дуже швидко. Це не є питання. Але ви повинні зрозуміти, ми говоримо про сотні людей. Зараз тисячі людей, які під санкціями РНБО. Я не можу знати про ту чи іншу людину. Якщо дійсно є, давайте, будь ласка, матеріали, немає з цим питань", - наголосив Зеленський.

Як відомо, у квітні 2016 року Ставицький був оголошений у міжнародний розшук, а Генпрокуратура України передала Ізраїлю запит про вручення повідомлення про підозру екс-міністру.

Ставицького звинувачують у скоєнні особливо тяжких злочинів проти України, у тому числі в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

У Києві під час обшуку в одній із його квартир МВС знайшло 50 кг золота та 4 млн доларів готівкою. Кошти та золото вилучили. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ці кошти Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ.

Він проживає в Ізраїлі за документами, виданими на ім'я Натана Розенберга.

У 2022 році Ставицький підтримав широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.