Зеленский сформировал делегацию для переговоров на безопасностном Форуме ОБСЕ
Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу. Форум пройдет в январе-декабре 2021 года в Вене.
Текст указа размещен на сайте президента.
Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместители - начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Членами делегации стали заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Анатолий Горбач, главный консультант - заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько
В состав делегации включены также начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.
Министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.
Напомним, в апреле 2020 года Украина получила председательство в Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ, который до этого возглавляла Турция.
РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о том, что вопрос урегулирования конфликта в Украине должна включать и Крым. СММ ОБСЕ должна получить доступ на полуостров.