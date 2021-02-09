ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский сформировал делегацию для переговоров на безопасностном Форуме ОБСЕ

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 00:13
Зеленский сформировал делегацию для переговоров на безопасностном Форуме ОБСЕ Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу. Форум пройдет в январе-декабре 2021 года в Вене.

Текст указа размещен на сайте президента.

Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместители - начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Членами делегации стали заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Анатолий Горбач, главный консультант - заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько

В состав делегации включены также начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.

Министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

Напомним, в апреле 2020 года Украина получила председательство в Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ, который до этого возглавляла Турция.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о том, что вопрос урегулирования конфликта в Украине должна включать и Крым. СММ ОБСЕ должна получить доступ на полуостров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский ОБСЕ
NEWS
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию