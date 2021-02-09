Зеленский сформировал делегацию для переговоров на безопасностном Форуме ОБСЕ

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу. Форум пройдет в январе-декабре 2021 года в Вене.

Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместители - начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Членами делегации стали заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Анатолий Горбач, главный консультант - заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько

В состав делегации включены также начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.

Министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.