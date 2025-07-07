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Зеленський: у серпні-вересні очікуємо від "Рамштайну" нових кроків для стійкості України

Понеділок 07 липня 2025 21:19
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Зеленський: у серпні-вересні очікуємо від "Рамштайну" нових кроків для стійкості України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У серпні-вересні Україна очікує від засідання у форматі "Рамштайн" нових кроків для української стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі", - сказав Зеленський.

За словами президента, він доручив міністру оборони України Рустему Умєрову готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. І вже сьогодні він обговорив кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості", - зазначив Зеленський.

Розмова Трампа і Зеленського щодо ППО

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.

Також, за словами глави української держави, вони з американським лідером домовилися про відповідну зустріч команд США та України.

За інформацією ЗМІ, Трамп у телефонній розмові з Зеленським пообіцяв допомогти з постачаннями систем ППО.

Варто зауважити, що така розмова відбулася на тлі призупинення постачання зброї Україні від США. Зокрема, це рішення торкнулося ракет для Patriot.

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