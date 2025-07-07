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Зеленский: в августе-сентябре ожидаем от "Рамштайн" новых шагов для устойчивости Украины

Понедельник 07 июля 2025 21:19
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Зеленский: в августе-сентябре ожидаем от "Рамштайн" новых шагов для устойчивости Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В августе-сентябре Украина ожидает от заседания в формате "Рамштайн" новых шагов для украинской устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо всем, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракет к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи", - сказал Зеленский.

По словам президента, он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову готовить и следующие встречи "Рамштейна" в различных форматах. И уже сегодня он обсудил несколько вариантов с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Великобритания вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайна", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости", - отметил Зеленский.

Разговор Трампа и Зеленского относительно ПВО

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак.

Также, по словам главы украинского государства, они с американским лидером договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.

По информации СМИ, Трамп в телефонном разговоре с Зеленским пообещал помочь с поставками систем ПВО.

Стоит заметить, что такой разговор состоялся на фоне приостановления поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.

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