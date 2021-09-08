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Зеленський планує у вересні поїхати до США

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Київ, Середа 08 вересня 2021 15:11
Зеленський планує у вересні поїхати до США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент Володимир Зеленський цього року планує знову відвідати Сполучені Штати Америки. Новий візит, як очікується, відбудеться вже наприкінці вересня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

"Готуємо візит до Нью-Йорка", - розповів Никифоров.

Речник президента зазначив, що Зеленський їде до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Генасамблея ООН наступного вівторка, 14 вересня, відкриє свою 76 сесію. Загальні дебати ГА ООН будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

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Володимир Зеленський ООН Сполучені Штати Америки
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