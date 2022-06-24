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Зеленський про сім вимог для членства в ЄС: нас це не лякає, ми виконали сотні завдань

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 23:25
Зеленський про сім вимог для членства в ЄС: нас це не лякає, ми виконали сотні завдань Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна не повинна применшувати заслуги перед тим, як стала кандидатом в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що сім вимог для вступу до ЄС не повинні стати проблемою, адже Україна зробила набагато більше.

"Хіба нас це лякає? Ні. Перед цим ми успішно виконали сотні таких. Ми точно подолаємо цей шлях... Були часи, коли ми не могли ввечері взяти квиток і вранці полетіти в Європу. Ми стояли в чергах, документи, візи, купа папірців, які ми носили у файлику, які вимагали від нас всі чиновники, які ніяк звітували переду нами електронні декларації... однак ми все змінили", - заявив Зеленський.

Президент нагадав про приватизацію, земельну реформу, відкриті виборчі списки, децентралізацію, НАЗК, держпослуги в інтернеті, спільний промисловий простір, промисловий безвіз, деолігархізацію.

Нагадаємо, вчора Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Таке рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту в Брюсселі.

Додамо, після цього високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.

Відзначимо, що після отримання кандидатства слід етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу.

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