Зеленский на сегодня созывает СНБО: что известно

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны соберется на очередное заседание в Офисе президента Украины. Оно должно начаться в 17:00.
О том, что известно по состоянию на утро пятницы - в материале РБК-Украина.
Заседание СНБО аннонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще на прошлой неделе. Он отметил, что Совбез соберется в пятницу и "это уже традиция".
В то же время в прошную пятницу, 11 июня, заседания не было. Последний раз СНБО собиралось 4 июня, чтобы, в частности, рассмотреть тайные вопросы - ситуацию на украинской границе и вступление Украины в НАТО.
Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.
СНБО соберется ориентировочно на 17:00. Однако на 18:00 уже аннонсировали брифинг для журналистов секретаря Совбеза Алексея Данилова.
Как правило, президент Владимир Зеленский также делает заявления для прессы по результатам заседаний. Однако в его Офисе сегодняшний брифинг пока официально не подтверждали.