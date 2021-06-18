Зеленский на сегодня созывает СНБО: что известно

Заседание СНБО аннонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще на прошлой неделе. Он отметил, что Совбез соберется в пятницу и "это уже традиция".

В то же время в прошную пятницу, 11 июня, заседания не было. Последний раз СНБО собиралось 4 июня, чтобы, в частности, рассмотреть тайные вопросы - ситуацию на украинской границе и вступление Украины в НАТО.

Что сегодня на повестке дня?

рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

применения персональных санкций;

доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.

Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.

Сколько продлится заседание?

СНБО соберется ориентировочно на 17:00. Однако на 18:00 уже аннонсировали брифинг для журналистов секретаря Совбеза Алексея Данилова.

Как правило, президент Владимир Зеленский также делает заявления для прессы по результатам заседаний. Однако в его Офисе сегодняшний брифинг пока официально не подтверждали.