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Зеленский на сегодня созывает СНБО: что известно

Автор: РБК-Украина

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны соберется на очередное заседание в Офисе президента Украины. Оно должно начаться в 17:00.

О том, что известно по состоянию на утро пятницы - в материале РБК-Украина.

Заседание СНБО аннонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще на прошлой неделе. Он отметил, что Совбез соберется в пятницу и "это уже традиция".

В то же время в прошную пятницу, 11 июня, заседания не было. Последний раз СНБО собиралось 4 июня, чтобы, в частности, рассмотреть тайные вопросы - ситуацию на украинской границе и вступление Украины в НАТО.

Что сегодня на повестке дня?

  • рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
  • применения персональных санкций;
  • доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.

Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.

Сколько продлится заседание?

СНБО соберется ориентировочно на 17:00. Однако на 18:00 уже аннонсировали брифинг для журналистов секретаря Совбеза Алексея Данилова.

Как правило, президент Владимир Зеленский также делает заявления для прессы по результатам заседаний. Однако в его Офисе сегодняшний брифинг пока официально не подтверждали.

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СНБО