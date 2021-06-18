Зеленський на сьогодні скликає РНБО: що відомо

Засідання РНБО аннонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ще минулого тижня. Він зазначив, що Радбез збереться в п'ятницю і "це вже традиція".

Водночас у минулу п'ятницю, 11 червня, засідання не було. Останній раз РНБО збиралося 4 червня, щоб, зокрема, розглянути таємні питання - ситуацію на українському кордоні і вступ України в НАТО.

Що сьогодні на порядку денному?

розгляд стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;

застосування персональних санкцій;

доповідь Голови Державної служби геології та надр України Про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року.

Ще одне питання порядку денного буде розглядатися в таємному режимі.

Скільки триватиме засідання?

РНБО збереться орієнтовно на 17:00. Однак на 18:00 вже анонсували брифінг для журналістів секретаря Радбезу Олексія Данилова.

Як правило, президент Володимир Зеленський також робить заяви для преси за результатами засідань. Однак в його Офісі сьогоднішній брифінг поки офіційно не підтверджували.