Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно

Новые санкции

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что будет рассмотрен вопрос введения новых санкций.

"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционный вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - сказал он.

Пока неизвестно, какие именно и против кого будут введены санкции.

Выездного заседания не будет

СНБО сегодня соберется в Киеве. Хотя ранее анонсировали выездное заседание.

Данилов говорил, что заседание состоится в одном из областных центров.

Однако по данным источников РБК-Украина, по неизвестным причинам планы изменились и заседание состоится в Киеве.

Результаты заседания

На сайте Офиса президента подтвердили информацию РБК-Украина, что СНБО будет в Киеве.

Вчера опубликовали информацию, что брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится ориентировочно в 18:00.

Брифинг будет транслироваться онлайн, на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины. Соответственно, там станет известно, какие решения СНБО принял в эту пятницу.