Зеленський сьогодні збирає РНБО: що відомо

Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО). Можуть розглянути запровадження нових санцій.
Чого очікувати від сьогоднішнього РНБО - у матеріалі РБК-Україна.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що буде розглянуто питання введення нових санкцій.
"Чи будуть введені санкції в цю п'ятницю? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - сказав він.
Наразі невідомо, які саме та проти кого будуть запроваджені санкції.
РНБО сьогодні збереться в Києві. Хоча раніше анонсували виїзне засідання.
Данілов говорив, що засідання відбудеться в одному з обласних центрів.
Однак за даними джерел РБК-Україна, через невідомі причини плани змінились і засідання відбудеться у Києві.
На сайті Офісу президента підтвердили інформацію РБК-Україна, що РНБО буде в Києві.
Учора опублікували інформацію, що брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться орієнтовно о 18:00.
Брифінг транслюватиметься онлайн, на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України. Відповідно, там стане відомо, які рішення РНБО прийняв цієї п'ятниці.