ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский сегодня проведет разговор с президентом Молдовы

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:35
Зеленский сегодня проведет разговор с президентом Молдовы Фото: Майя Санду и Владимир Зеленский, президенты Молдовы и Украины (коллаж РБК-Украина, Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с главой Молдавии Маей Сандой. Президент планирует поздравить Санду с победой ее партии в парламентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова прессекретаря президента Украины Сергея Никифорова на брифинге в Берлине.

По словам представителя президента, телефонный разговор Владимира Зеленского и Маи Санды начнется уже в скором времени.

"Сегодня утром Зеленский был одним из первых. кто поздравил ее через твиттер. Сейчас будет иметь возможность сказать все лично", - добавил Сергей Никифоров.

Стоит отметить, что партия Майи Санду "Действие и Солидарность" одержала уверенную победу на досрочных парламентских выборах с результатом 52,8% голосов.

Владимир Зеленский, со своей стороны, сразу поздравил коллегу президента с победой демократических проевропейских политических сил и отметил, что это является важным шагом на пути к дружеских реформ.

"Такая победа, как в Молдове произошла, она открывает двери для реформ, которые запланировала Санду. Они будут говорить об этом, и будут говорить о том, что наши страны могут помогать друг другу на пути к Европе, и в рамках Ассоциированного трио", - отметил Никифоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Молдова парламентские выборы Президент
NEWS
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью