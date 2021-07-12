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Зеленський сьогодні проведе розмову з президентом Молдови

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 16:35
Зеленський сьогодні проведе розмову з президентом Молдови Фото: Майя Санду та Володимир Зеленський, президенти Молдови та України (Колаж РБК-Україна, Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Володимир Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з главою Молдови Маєю Сандою. Президент планує привітати Санду з перемогою її партії у парламентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова на брифінгу в Берліні.

За словами речника президента, телефонна розмова Володимира Зеленського та Маї Санди розпочнеться вже незабаром.

"Сьогодні зранку Зеленський був одним із перших. хто привітав її через твіттер. Зараз матиме можливість сказати все особисто", - додав Сергій Никифоров.

Варто відзначити, що партія Маї Санду "Дія і Солідарність" отримала впевнену перемогу на дострокових парламентських виборах з результатом 52,8% голосів.

Володимир Зеленський, зі свого боку, одразу привітав колегу президента з перемогою демократичних проєвропейських політичних сил та відзначив, що це є важливим кроком на шляху до дружніх реформ.

"Така перемога, як у Молдові трапилася, вона відкриває двері для реформ, які запланувала Санду. Вони говоритимуть про це, і говоритимуть те, що наші країни можуть допомагати одне одному на шляху до Європи, і в рамках Асоційованого тріо", - зауважив Никифоров.

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Володимир Зеленський Молдова парламентські вибори Президент
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