Зеленский сделал заявление о Крыме: это никогда не будет русской территорией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет русской территорией. Это украинская земля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова президента в интервью телеканалу "Дом".
Он заявил, что люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы.
"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь рости. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что сдесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Крым становится неподъемным грузом для России.
Отметим, к саммиту Крымской платформы присоединятся 30 стран. А декларация крымского саммита находится на финальной стадии.