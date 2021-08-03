RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський зробив заяву про Крим: це ніколи не буде російською територією

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим ніколи не буде російською територією. Це українська земля.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Він заявив, що люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим, як українці.

"Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Крим стає непідйомним вантажем для Росії.

Зазначимо, до саміту Кримської платформи приєднаються 30 країн. А декларація кримського саміту знаходиться на фінальній стадії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКрим