Зеленский сдал анализы перед дебатами с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Петром Порошенко сегодня утром сдал анализ крови в клинике "Евролаб". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

По словам Зеленского, результаты его анализов будут готовы через три дня. Также он объяснил, что отказался сдавать кровь в медицинском центре НСК "Олимпийский", поскольку тот не оборудован специальной лабораторией.

Кроме того, на вопрос журналистов, какие у него еще могут быть условия для проведения дебатов, Зеленский ответил: "Смотрите наши официальные видео". После этого он покинул клинику.

Фото: Зеленский сдал анализы перед дебатами

Отметим, под НСК "Олимпийский" уже образовалась очередь из журналистов. Ожидается, что Порошенко приедет туда на медицинское обследование к 09:00.

Напомним, вчера Зеленский предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории после того, как действующий президент назначил ему "встречу" на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского выразили сомнения в том, что результаты анализов в медицинском центре стадиона будут объективными.

В то же время и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что наиболее современное оборудование для проведения обследования кандидатов в президенты перед дебатами есть якобы только на территории НСК "Олимпийский".