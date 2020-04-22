Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки Кабмина, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе президента.

В Офисе подтвердили, что Зеленский встречался с Саакашвили, на встрече они обсудили его видение о возможной помощи в развитии Украины.

"Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что господин Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - отметили в Офисе президента.

Напомним, ранее стало известно, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по реформам. Как сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, его кандидатура на эту должность рассматривается, и может быть вынесена на голосование в Верховную раду уже в эту пятницу, 24 апреля. Она уточнила, что кандидатуру бывшего президента Грузии и главы Одесской ОГА вынесут в сессионный зал только после одобрения на заседании фракции.