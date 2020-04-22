Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки Кабміну, - ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у Михайла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду. Про це РБК-Україна повідомили в Офісі президента.

В Офісі підтвердили, що Зеленський зустрічався з Саакашвілі, на зустрічі вони обговорили його бачення про можливу допомогу в розвитку України.

"Михайло Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ. Президент Зеленський вважає, що пан Саакашвілі має потенціал для підтримки уряду України і запропонував йому поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ. Як повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, його кандидатура на цю посаду розглядається, і може бути винесена на голосування у Верховну раду вже в цю п'ятницю, 24 квітня. Вона уточнила, що кандидатуру колишнього президента Грузії і голови Одеської ОДА винесуть до сесійної зали тільки після схвалення на засіданні фракції.