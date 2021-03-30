Зеленский считает большим успехом принятие закона о цифровых паспортах

Верховная рада провела успешное и результативное внеочередное заседание, проголосовав за ряд важных законопроектов, в которых нуждаются украинские граждане и бизнес.

Среди прочего, глава государства считает большим успехом принятия во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дія" к обычным паспортам.

"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта гораздо безопаснее и комфортные, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и следует гордиться. Строим "государство в смартфоне", - заявил президент.

Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах. В частности, о гарантированной выплате в размере 8 тыс. грн поддержки из государственного бюджета для ФОПов и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Глава государства поздравляет и принятие за основу пакета законопроектов по "налоговой амнистии", среди которых - предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года. Лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% - в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% - для размещенных за рубежом; 2,5% - по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года. Это мощный шаг к детенизации экономики Украины, отметил президент.

Кроме того, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики.

"Верховная рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", - подчеркнул Зеленский.

Также принят закон, который разблокирует большую приватизацию и позволит привлечь инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.