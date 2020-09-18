Зеленский о САП: полностью поддерживаю позицию Запада

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном срыве безвизового режима с ЕС из-за проблемы с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он заявил, что знает, кто это распространяет.

Об этом он заявил на брифинге в Ивано-Франковской области.

Он отметил, что не комментирует заявления украинских политиков, у которых нет полномочий давать или забирать безвиз.

"Я знаю, кто распространяет эту информацию, ее распространяет партия. Мне известна партия, лидером которой является человек, который думает, что он монарх Украины", - заявил он.

Он отметил, что знает международную позицию и поддерживает ее.

"Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения и полностью поддерживаю", - заявил он.

Напомним, Верховная рада Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы САП.

До этого евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП.