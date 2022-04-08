Зеленский о санкциях против РФ: нужен такой коктейль, чтобы запомнился, как "коктейль Молотова"

По его словам, путинская Россия проигрывает в войне против Украины. Это станет одним из самых больших вкладов украинского государства в европейскую безопасность за последние десятилетия.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украине нужно оружие, которое есть у стран Евросоюза. Кроме того, необходимы по-настоящему действенные и мощные санкции против России.

"Такой запоминающийся санкционный коктейль, как "коктейли Молотова". Настаивайте на этом!" - призвал Зеленский парламентариев Финляндии.