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Зеленський про санкції проти РФ: потрібен такий коктейль, щоб запам'ятався, як "коктейль Молотова"

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібен потужний санкційний коктейль проти Росії, який запам'ятається як "коктейль Молотова". Глава держави додав, що українським захисникам необхідна зброя, яка є у Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час виступу перед парламентом Фінляндії.

За його словами, путінська Росія програє у війні проти України. Це стане одним з найбільших вкладів української держави в європейську безпеку за останні десятиліття.

Зеленський додав, що саме тому Україні потрібна зброя, яка є у країн Євросоюзу. Крім того, необхідні по-справжньому дієві і потужні санкції проти Росії.

"Такий запам'ятовується санкційний коктейль, як"коктейлі Молотова". Наполягайте на цьому!" - закликав Зеленський парламентарів Фінляндії.

Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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