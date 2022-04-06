Зеленский о санкциях против РФ: единственное препятствие - дефицит принципиальности отдельных лидеров

" Россия еще не отказалась от своих планов, еще продолжает наступательные операции в Украине, еще ищет, как покорить весь наш украинский народ. Мы должны вместе сделать все, чтобы Россия искала только покоя, только способа выйти с территории Украины и оставить нас в покое", - заявил президент.

Как добавил Зеленский, Европейский союз должен проявить больше лидерства в рамках антивоенной коалиции, чтобы остановить Россию. Причиной недостаточной эффективности санкций является то, что некоторые из политиков считают, что военные преступления не так страшны, как финансовые убытки.

"Каждый знает, что нужно делать, единственное препятствие - это дефицит принципиальности отдельных лидеров, пока. Политических, бизносовых лидеров, которые все еще думают, будто война и военные преступления это не так страшно, как финансовые убытки", - отметил Зеленский.