Зеленский о санкциях против каналов Козака: мы закрывали их каналы, а не наши

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничил работу телеканалов, которые работали на Россию. И не собирается накладывать санкции на другие СМИ.

Об этом президент заявил в ходе брифинга на Донбассе, который транслировал телеканал "Украина 24".

В ходе общения с представителями СМИ, он ответил на вопрос журналиста телеканала "НАШ" касательно возможности введения санкций против этого канала вслед за "112-Украина", ZiK, NewsOne, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.

"Мы ваш ("НАШ", - прим.) телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", - сказал президент.