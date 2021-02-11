Зеленский о санкциях против каналов Козака: мы закрывали их каналы, а не наши

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничил работу телеканалов, которые работали на Россию. И не собирается накладывать санкции на другие СМИ.
Об этом президент заявил в ходе брифинга на Донбассе, который транслировал телеканал "Украина 24".
В ходе общения с представителями СМИ, он ответил на вопрос журналиста телеканала "НАШ" касательно возможности введения санкций против этого канала вслед за "112-Украина", ZiK, NewsOne, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.
"Мы ваш ("НАШ", - прим.) телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", - сказал президент.
Напомним, в среду Верховный суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Но в суд поступил еще третий иск.
Вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.