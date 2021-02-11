UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о санкциях против каналов Козака: мы закрывали их каналы, а не наши

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничил работу телеканалов, которые работали на Россию. И не собирается накладывать санкции на другие СМИ.

Об этом президент заявил в ходе брифинга на Донбассе, который транслировал телеканал "Украина 24".

Популярные новости
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
Законопроект не должен пройти: правозащитники раскритиковали реформу СБУ 10 февраля 2021
Зеленский поехал на передовую с послами G7 11 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы 10 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности 09 февраля 2021

В ходе общения с представителями СМИ, он ответил на вопрос журналиста телеканала "НАШ" касательно возможности введения санкций против этого канала вслед за "112-Украина", ZiK, NewsOne, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.

"Мы ваш ("НАШ", - прим.) телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", - сказал президент.

Напомним, в среду Верховный суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Но в суд поступил еще третий иск.

Вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийтелеканалы
Читайте также
Зеленский назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными
Закрытие трех телеканалов: отношение украинцев к решению Зеленского
Прогноз погоды