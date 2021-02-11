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Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що обмежив роботу телеканалів, які працювали на Росію. І не збирається накладати санкції на інші ЗМІ.

Про це президент заявив у ході брифінгу на Донбасі, який транслював телеканал "Україна 24".

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В ході спілкування з представниками ЗМІ, він відповів на питання журналіста телеканалу "НАШ" щодо можливості запровадження санкцій проти цього каналу слідом за "112-Україна", ZiK, NewsOne, які належать соратнику Віктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.

"Ми ваш ("НАШ", - прим.) телеканал не плануємо закривати. Ми наші телеканали не закривали, ми закривали їхні", - сказав президент.

Нагадаємо, в середу Верховний суд України відхилив два позову щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Але в суд надійшов ще третій позов.

Увечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

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