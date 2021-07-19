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Зеленский и Санду договорились ускорить строительство пограничного перехода через Днестр

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Молдовы Майей Санду в ходе визита в Грузию. Они договорились ускорить строительство пограничного перехода через Днестр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также лидеры двух стран обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества и определили ключевые направления экономического взаимодействия государств, а также сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран", - заявил Зеленский.

Президенты также уделили особое внимание проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы. Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Зеленский проинформировал Санду по основным задачам и модальности работы Крымской платформы. Он также подтвердил свое приглашение молдавской коллеге принять участие в учредительном саммите инициативы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

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Владимир ЗеленскийМайя Санду