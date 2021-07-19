Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер

Також лідери двох країн обговорили першочергові кроки щодо активізації торговельно-економічного співробітництва та визначили ключові напрямки економічної взаємодії держав, а також співпрацю у сфері енергетики та реалізації спільних інфраструктурних проектів.

"Успішна реалізація подібних дво - і багатосторонніх проектів повинна стати важливим кроком у напрямку посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн", - заявив Зеленський.

Президенти також приділили особливу увагу проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови. Сторони погодилися з необхідністю прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері-будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

Зеленський поінформував Санду щодо основних завдань та модальності роботи Кримської платформи. Він також підтвердив своє запрошення молдавській колезі взяти участь в установчому саміті ініціативи, а також в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.