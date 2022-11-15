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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський на саміті G20: настав час припинити руйнівну російську війну

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі закликав припинити руйнівну війну Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Він сказав, що хоче, щоб війна Росії закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна мусить і може бути зупинена", - заявив він.

Також у своєму зверненні Зеленський запропонував обмін полоненими з Росією "всіх на всіх".

Нагадаємо, країни G20 домовилися про підсумковий проєкт комюніке саміту, який містить засудження військових дій Росії в Україні і відкидає "епоху війни".

Президент РФ Володимир Путін не буде особисто присутній на саміті G20, направивши свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Таким чином російські офіційні особи залишаються учасниками офіційних переговорів G20.

Лавров є найвищою російською офіційною особою, яка присутня на саміті G20, який починається у вівторок. Через його присутність світові лідери відмовилися від спільного фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі.

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G20Володимир Зеленський