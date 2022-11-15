Зеленский на саммите G20: пришло время прекратить разрушительную российскую войну

Он сказал, что хочет, чтобы война в России закончилась справедливо, и что сейчас настало время ее остановить.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он.

Также в своем обращении Зеленский предложил обмен пленными с Россией "всех на всех".

Напомним, страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий России в Украине и отвергает "эпоху войны".

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать лично на саммите G20, направив своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20.

Лавров является самым высокопоставленным российским официальным лицом, присутствующим на саммите G20, который начинается во вторник. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от совместного фото во время встречи на саммите G20 на Бали.

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