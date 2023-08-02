Зеленський: саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним

"Уже маємо починати готуватися до саміту НАТО у Вашингтоні. Саміт може стати історичним для України та всіх наших союзників по НАТО, і це залежить від усіх. І від усіх вас, шановні дипломати, і від усіх, хто працює заради України, і від усіх в Альянсі", - йдеться у повідомленні.

За його словами, безпека - це завжди спільні зусилля, і до грудня цього року варто закласти фундамент таких спільних зусиль.

Президент дав завдання послам у країнах НАТО

"Завдання послів у країнах НАТО - працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки. Саме в Україні здобувається безпека для нашого континенту та загалом для міжнародного порядку, що заснований на правилах, і це заслуговує на політичне та юридичне визнання всіма нашими союзниками", - додав президент.

Також Зеленський підкреслив, що завданням послів у решті країн світу - щоденно спростовувати російську дезінформацію, що нібито перспектива членства України в НАТО була причиною і призвела цією практикою до війни.

Він додав, що це дуже важливо - боротися проти цієї дезінформаційної політики Російської Федерації і спростовувати її.

Минулий саміт НАТО у Вільнюсі

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому було узгоджено спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови. При цьому для держави скасували ПДЧ (План дій до членства).

Водночас Україна має виконати Річну національну програму до саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році.