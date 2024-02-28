Зеленський про саміт з балканськими країнами: маємо домовленості для зміцнення артилерії

"Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України і української артилерії", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує інтеграції західнобалканських країн в ЄС.

"Потребуємо більше впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах. Наша єдність, наші альянси, все це має значення. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію балканських держав", - додав президент.

Візит Зеленського в Албанію

В ніч на 28 лютого стало відомо про приїзд президента України Володимира Зеленського в Албанію. Він взяв участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа", де також присутні лідери Албанії, Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Зеленський запропонував країнам Західних Балкан провести спільний оборонний форум.

Крім того, глава держави зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, сторони підписали угоду про дружбу і співпрацю між двома країнами.

До візиту на Західні Балкани український лідер відвідав Саудівську Аравію.